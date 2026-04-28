GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Şişli'de otopark yangını! 34 katlı plazanın altından alevler yükseldi!

28.04.2026 - 09:27
Yunus Emre Dağdelen
İstanbul'un Şişli ilçesinde yer alan 34 katlı bir plazanın otoparkında yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Harbiye Mahallesi Asker Ocağı Caddesi'ndeki 34 katlı plazanın otoparkında meydana geldi. Park halinde bulunan elektrikli cipten yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Plaza çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi.

ALEVLERE ÖZEL YANGIN BRANDASI İLE MÜDAHALE EDİLDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan cipe önce suyla, ardından duman çıkışının önlenmesi amacıyla özel yangın brandası ile aracı tamamen kapatarak müdahale etti. Yangın nedeniyle Taksim Meydanı istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, cipten yükselen alevler çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.

