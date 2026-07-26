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Şişli'de deprem korkusu: Bir binanın duvarı çökünce mahalleli paniğe kapıldı

26.07.2026 - 10:22Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
Şişli'de deprem korkusu: Bir binanın duvarı çökünce mahalleli paniğe kapıldı

İstanbul'un Şişli ilçesinde bir binanın duvarı çöktü. Gürültüyle birlikte korkuya kapılan mahalleli deprem oluyor zannetti.

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Olay, Halaskargazi Mahallesi Kuyumcu İrfan Sokak’ta saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce yıkılan bir binanın bitişiğindeki daire duvarı henüz belirlenemeyen bir nedenle yıkıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken duvarı yıkılan dairede hasar meydana geldi. Büyük bir gürültü duyan mahalle sakinleri hemen itfaiye ve belediye ekiplerine haber verdi. Zabıta ekipleri yıkılan alana gelerek olayla ilgili tutanak tuttu. Duvarı çöken dairede 97 yaşında bir kadının yalnız yaşadığı ve şu an yazlıkta olduğu öğrenildi.

 Şişlide deprem korkusu: Bir binanın duvarı çökünce mahalleli paniğe kapıldı

'BİZ DEPREM OLUYOR SANDIK'

Bir işletmede çalışan Ceylan Ceylan, "Bir anda yağmur yağdığı zaman şiddetli bir gürültü geldi ve şiddetli gürültüyü biz deprem oldu zannettik. Ama meğer yan binamızın balkonu çöktü. Ve demirler bizim odaya da zarar verdi, duvarlara zarar verdi. Deprem olarak da arka tarafa koşturduk. Bir şey oldu mu acaba diye. Ama büyük bir korkuydu yani. Çok şükür kimseye bir şey olmadı. O binada herkes yaşıyor ama balkonu çöken kişi 97 yaşındaki bir teyze ve şu anda yazlığında. Allah'tan o yoktu. Ama diğer kattaki insanların hepsi 'deprem oldu' diye aşağıya indi. Yıkıldı ve sorumsuzca dediler ki 'Yıktıktan sonra biz küçücük bir size zararımız da burayı yaptıracağız'. Ama yıktıktan sonra 3-4 aydır hiç kimse ortalıkta yok, yıkan kişi. Ve birçok kişi şu anda mağdur" diye konuştu.

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Şişli'de deprem korkusu: Bir binanın duvarı çökünce mahalleli paniğe kapıldı