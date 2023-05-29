Sisi'den Erdoğan'a tebrik telefonu! Mısır ile karşılıklı büyükelçi atanacak

Cumhurbaşkanlığı resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi. Yapılan açıklamada; ekonomi başta olmak üzere Türkiye-Mısır ilişkilerini derinleştirecek adımlar ve bölgesel meselelerin de ele alındığı görüşmede, iki liderin karşılıklı olarak büyükelçi atanması hususunda mutabık kaldıkları belirtildi.