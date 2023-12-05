Sis zincirleme kazayı beraberinde getirdi! Çok sayıda yaralı var

Edinilen bilgilere göre, Ağrı’da sabah saatlerinde etkili olan ve görüş mesafesinin düşmesine neden olan sis nedeniyle Taşlıçay-Ağrı güzergahında zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Diyadin Belediyesine ait içerisinde yolcu bulunan 3 midibüs, tır, hafif ticari araç, otomobil ve trafik polis aracının karıştığı zincirleme kazada 7 araç birbirine girdi. Kazanın ardından olay yerine jandarma, polis ekipleri ve ambulanslar sevk edildi. Kazada yaralanan 19 kişi Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.