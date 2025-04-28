GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemSırrı Süreyya Önder'in son durumu nasıl? Yeni açıklama geldi
HaberlerGündem Haberleri Sırrı Süreyya Önder'in son durumu nasıl? Yeni açıklama geldi

Sırrı Süreyya Önder'in son durumu nasıl? Yeni açıklama geldi

28.04.2025 - 10:26Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Canan İLARSLAN – Şevval CİNDİR /DHA

Sırrı Süreyya Önder'in son durumu nasıl? Yeni açıklama geldi

Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in hayati tehlikesinin artarak devam ettiği belirtildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin tedavi gördüğü hastaneden yeni bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, hastanenin yoğun bakım ünitesindeki 13. gününde olan Önder'in, ECMO (kalp destek cihazı) ve inotropik destek tedavisi altında tutulduğu belirtildi. Bu tedavilere rağmen Önder'in nörolojik tablosunun giderek bozulduğu ifade edildi.

BAŞKA BİR KIRILMA NOKTASINDAYIZ

Hastanın reflekslerinde azalma olduğu ve beyin ödeminin devam ettiği bilgisi paylaşılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

Hastamızın refleksleri azalmış, beyin ödemi devam etmektedir. Hayati tehlikesi maalesef artarak devam etmektedir. Başka bir kırılma noktasına gelmiş bulunmaktayız. Ancak sabırla tedavilerimizi yaparak beklemeye devam edeceğiz.

 

Güncel Haberler

Nisan yağmurları yeterli olmadı: Van Gölü'nde çekilme sürüyor
#Gündem

Nisan yağmurları yeterli olmadı: Van Gölü'nde çekilme sürüyor

Kars’ta köylüler Akyaka Kanyonu’nu ağaçlandırıyor
#Gündem

Kars’ta köylüler Akyaka Kanyonu’nu ağaçlandırıyor

Mesajlaşırken bu emojilere dikkat: Cinsel taciz suçu işleyebilirsiniz
#Gündem

Mesajlaşırken bu emojilere dikkat: Cinsel taciz suçu işleyebilirsiniz