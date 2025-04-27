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Sırrı Süreyya Önder'in son durumu nasıl? Açıklama geldi

27.04.2025 - 12:18Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Canan İLARSLAN – Şevval CİNDİR /DHA

Sırrı Süreyya Önder'in son durumu nasıl? Açıklama geldi

Kalp rahatsızlığı nedeniyle Şişli'de özel bir hastaneye kaldırılan ve geçirdiği ameliyatın ardından TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi 12'inci gününde devam ediyor.

TBMM Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle Şişli'de özel bir hastaneye kaldırılmış ve yaklaşık 12 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alınmıştı. Hastanede tedavi altına alınmasının 12'inci gününde yoğun bakımda tedavisi devam eden Önder'in sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi.

Sırrı Süreyya Önderin son durumu nasıl Açıklama geldi

Önder'in annesi ve ablasının hastanedeki bekleyişi sürüyor. Sırrı Süraya Önder'in sağlığına kavuşmasıyla ilgili temenilerin yer aldığı ve hastane karşısına asılan afişler dikkat çekiyor.

 

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