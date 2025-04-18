Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama! Hastane önündeki pankart dikkat çekti

DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul Şişli'de kaldırıldığı hastanede ameliyata alınmıştı. Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Hastane önünde gelişmeleri takip eden CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz, şu bilgileri verdi: Bugün yine ziyaretler gerçekleşti. Sanat ve siyaset dünyasından gelenler oldu. Oyuncu Bülent Şakrak aileye geçmiş olsun dileklerini iletti. Şu dakika itibariyle Saat 14.00'te DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan konuşacak. Son duruma ilişkin bilgileri bizlerle paylaşacak.

Sırrı Süreyya Önder'in ailesi burada. Görüntü alınmasına müsaade edilmiyor, biz de bu konuda hassasiyet gösteriyoruz.

TBMM Başkan vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in tedavisi yoğun bakımda sürerken basın mensuplarının hastane önündeki bekleyişi de sürüyor.

CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu ile ilgili son gelişmeleri anlatarak hastane önündeki pankartları ekranlara getirdi.

Merve Tokaz, şunları anlattı: TBMM Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Önder'in tedavisi devam ediyor. Hem siyaset hem sanat dünyasından toplumun her kesiminden geçmiş olsun dilekleri devam ediyor. Önder'in sevenleri tarafından hastanenin hemen karşısına 'Diren Sırrı abi. Türkiye'nin sana ihtiyacı var' pankartı ile 'Diren ha baboş. Adıyaman halkı seninle' yazılı pankartı asıldı.

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HASTANEDEN YENİ AÇIKLAMA

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle Şişli'de özel bir hastaneye kaldırılmış ve yaklaşık 12 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alınmıştı. Tedavisi yoğun bakımda devam eden Önder'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Hastamız Sayın Sırrı Süreyya Önder'in Yoğun Bakım tedavi süreci devam etmektedir. Genel durumu aynı, yoğun bakım stabilitesini dünkü parametreler doğrultusunda benzer şekilde koruyor. İnfeksiyon ve inflamasyon açısından tedavilerimiz devam ediyor. Hastamız yüksek riskli olup hayati tehlikesi devam etmektedir" denildi.