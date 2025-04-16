Sırrı Süreyya Önder için peş peşe geçmiş olsun mesajları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder’e, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tedavisi hassasiyetle sürdürülen Sayın Önder’in sağlık durumunu yakından takip ediyor, kendisine acil şifalar diliyorum.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisine Rabbimden acil şifalar diliyorum.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kalp krizi geçiren TBMM Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbimden acil şifalar diliyorum.

Haberin Devamı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sn Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Acil şifalar diliyoruz.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e kalpten çıkan ana damarda meydana gelen yırtılma nedeniyle cerrahi müdahale yapılmaktadır. Ameliyat süreci devam etmekte olup durumu yakından takip edilmektedir. Kendisine acil şifalar diliyorum.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala: Kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan TBMM Başkanvekili Sn. Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel: TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.

Sağlık durumunu yakından takip ediyoruz, bir an önce sağlığına kavuşmasını, görevine dönmesini ve herkes için barışı savunmaya devam etmesini diliyorum.

Haberin Devamı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut: Sırrı Süreyya Önder’e acil şifa diliyorum. Dualarımız onunla.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek: Çok geçmiş olsun... Geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan, TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sn. Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyorum.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat: Geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e acil şifalar diliyorum.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kendisine acil şifalar diliyoruz

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan: TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum."

Haberin Devamı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kendisine acil şifalar diliyorum.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ: Geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastanede tedavisi süren İstanbul milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim, Şâfî ismi şerifiyle şifâ versin,inşallah.