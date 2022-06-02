Şırnak'taki feci kazadan acı haber! Araçtaki 5 kişi de hayatını kaybetti

Kaza, saat 15.00 sıralarında Uludere ilçesine bağlı Yemişli köyü yolunda meydana geldi. Enerji dağıtım şirketine ait Azat Dikmen yönetimindeki kamyonet, toprak yolda kontrolden çıkarak savruldu. Sürücü Dikmen'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyonet, yaklaşık 50 metre yükseklikten taklalar atarak şarampole yuvarlandı.

Meydana gelen kazada sürücü Azat Dikmen (26) ile Muhammet Mehdi Altürk (21) ve Nurettin Yıldız’ın (54) hayatını kaybettiği kazada, Uludere ile Şırnak Devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan Özcan Benek (24) ve Fikret Apaydın da (29) tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Böylece kazada araçta bulunan 5 kişi de yaşamını yitirdi.