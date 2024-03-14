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Şırnak'ta şehit olan Fırat Der için tören düzenlendi

Şırnak'ta dün meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memurlarından Fırat Der’in (34) cenazesi düzenlenen törenin ardından memleketi Denizli’nin Sarayköy ilçesine uğurlandı.

14.03.2024 - 13:20 | | DHA
Şırnak'ta şehit olan Fırat Der için tören düzenlendi

Cizre- Nusaybin kara yolunda karavan ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şırnak programında görevli polislerin bulunduğu cip çarpıştı.

Kazada polis memuru Fırat Der şehit olmuştu.

MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Şırnak'ta dün meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memurlarından Fırat Der’in (34) cenazesi düzenlenen törenin ardından memleketi Denizli’nin Sarayköy ilçesine uğurlandı.

Der’in dün doğum gününün olduğu ve polis okulundan da 13 Mart 2017’de mezun olarak göreve başladığı öğrenildi.

AYNI KAZADA İKİNCİ ŞEHİT

Öte yandan Fırat Der'in şehit olduğu kazada 2’si polis memuru 3 kişi yaralanmıştı. Kazada yaralanan 1 polis daha hayatını kaybetti.

Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada kazada yaralanan İstihbarat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru İlker Duran'ın da şehit olduğunu açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimizin başı sağ olsun. Şırnak İstihbahrat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru İlker Duran, Şırnak ili Nusaybin Yolu istikametinde görevli oldukları araç ile geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı âli olsun" dedi.

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