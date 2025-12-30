Şırnak'ta okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 31 Aralık 2025 Çarşamba Şırnak'ta okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

GAZETE VATAN ANA SAYFA
30.12.2025 - 18:24

Kaynak: HABER MERKEZİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Şırnak'ta kar yağışı etkili oluyor. Şırnak'ta okullar tatil mi? Yarın okul var mı? İşte yanıtı...

Şırnak Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kent genelinde 31 Aralık Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada; kent merkezi ile ilçelerde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu, bu nedenle resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 31 Aralık Çarşamba günü ara verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca eğitime ara verilen günlerde malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı kaydedildi.

