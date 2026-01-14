GAZETE VATAN ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri Şırnak'ta kar esareti! Açılan yollar tekrar kapanıyor

14.01.2026 - 21:31Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Şırnak'ta günlerdir etkili olan kar yağışı nedeni ile hayat durma noktasına geldi. Zorluklarla açılan yollar, yoğun kar yağışı nedeni ile tekrar kapanıyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Günlerdir etkili olan kar yağışı sonrası kapanan köy yolları bir bir açılıyor. Ekiplerin karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ederken, yoğun yağış nedeni ile güçlükle açılan yollar tekrar kapanıyor. İl Özel İdaresi personeli kepçe operatörü Şehmus Cin, ''İlçemizde günlerdir kar etkili oluyor. Gece gündüz çalışıyoruz. Kar çok yağdığı için açmakta güçlük çekiyoruz. Sürekli yollarımızı açık tutmak için çaba sarf ediyoruz'' dedi.

Grup köy yollarında 4 koldan çalışan ekipler, çığ riski olmasına rağmen tüm köylerin yolunu açmayı hedefliyor.

