Şırnak'ta çırak bombanın altında kaldı: Sobaya döküldü

Şırnak’ın Silopi ilçesinde bir oto tamir dükkanında meydana gelen olayda, çırak olarak çalışan M.E., yanan sobaya mazot döktü. Sobaya dökülen mazot bomba gibi patladı. Patlama sonucu M.E.’nin yüzünde yanıklar oluştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çırak, ilk müdahalesinin ardından Silopi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. M.E.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.