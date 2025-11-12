Şırnak’ın Cizre Adliyesi önünde silahlı saldırı: 2 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Cizre Adliyesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre R.B. ve M.G., adliyeden çıktıkları sırada gerçekleştirilen saldırıda tabancalarla ateş açıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan M.G.’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.