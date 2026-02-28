Şırnak Uludere'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre, Gülyazı köyü mevkiinde D-400 Karayolu üzerinde saat 13.30 sıralarında, Beytüşşebap ilçesinden Uludere istikametine seyir halinde olan Ş.B. idaresindeki 34 DTG 926 plakalı araç, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile Y.O. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Uludere Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.