GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemŞırnak Uludere'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı
HaberlerGündem Haberleri Şırnak Uludere'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Şırnak Uludere'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı

28.02.2026 - 23:20Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ŞIRNAK (İHA)

Şırnak Uludere'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Şırnak’ın Uludere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

 

Edinilen bilgilere göre, Gülyazı köyü mevkiinde D-400 Karayolu üzerinde saat 13.30 sıralarında, Beytüşşebap ilçesinden Uludere istikametine seyir halinde olan Ş.B. idaresindeki 34 DTG 926 plakalı araç, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile Y.O. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Uludere Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

Güncel Haberler

Şırnak Uludere'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı
#Gündem

Şırnak Uludere'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Milli Eğitim Akademisi Sözleşmeli Eğitim Personeli Sözlü Sınavı'na katılmaya hak kazanan adaylar açıklandı
#Gündem

Milli Eğitim Akademisi Sözleşmeli Eğitim Personeli Sözlü Sınavı'na katılmaya hak kazanan adaylar açıklandı

Bolu'da yaşlı kadın elleriyle ördüğü çorapları iki yıldır Mehmetçiğe gönderiyor
#Gündem

Bolu'da yaşlı kadın elleriyle ördüğü çorapları iki yıldır Mehmetçiğe gönderiyor