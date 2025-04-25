Şırnak 'ta trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu
25.04.2025 - 09:49Güncellenme Tarihi:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 Nisan'da kazaya müdahale ettiği sırada başka bir aracın çarpması sonucu yaralanan Polis Memuru Zeki Bacak'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.
Bakan Yerlikaya, sosyal medyadaki mesajında şu ifadelere yer verdi:
Milletimizin başı sağ olsun.
Şırnak Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Zeki BACAK; 20.04.2025 günü bir kazaya müdahale ettiği esnada başka bir aracın çarpması sonucu yaralanmış kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.
Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum.
Şehidimizin makamı âli olsun.