Şirin'in katiliyle karşılaştığı an güvenlik kamerasına yansıdı

Şişli'de 31 Ekim'de kaybolan ve Feriköy Mezarlığı'nda cesedi bulunan Şirin Elmas Hanilçi’nin öldürülmeden önce şüpheli M.Ö. ile karşılama anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Şirin Elmas Hanilçi çöp konteynerinin başında şüpheli M.Ö. ile konuştuğu, daha sonra onunla yürüyerek gitmesi yer alıyor.

Feriköy Mahallesi'nde 31 Ekim'den beri haber alınamayan, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi, 2 Kasım'da Feriköy Mezarlığı'nda öldürülmüş halde bulunmuştu. Gözaltına alınan şüpheli M.Ö. tutuklanmıştı.

'BENDEN PARA İSTEYİNCE SİNİRLENDİM'

Katil zanlısı ifadesinde "Yanıma geldi. Para istedi. Vermeyeceğimi söyledim. Peşimi bırakmadı. Para istemeyi sürdürdü. Canımı sıktı. Bende sinirlendim, mezarlığın orada boğarak öldürdüm. Sonra üzerini çalılarla örterek cesedi gizlemeye çalıştım" dedi.