Sinop’ta okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 31 Aralık 2025 Çarşamba Sinop’ta okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

30.12.2025 - 22:54

HABER MERKEZİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Sinop’ta kar yağışı etkili oluyor. Sinop’ta okullar tatil mi? Yarın okul var mı? İşte yanıtı...

Sinop’un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle bazı ilçelerde taşımalı eğitime 31 Aralık Çarşamba günü ara verildi.

Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada, il genelinde oluşabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbirlerin alındığı belirtildi. Açıklamaya göre Türkeli ve Ayancık ilçelerinde taşımalı eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilirken, Merkez ilçe ile Boyabat, Erfelek, Durağan, Gerze ve Dikmen ilçelerinin bazı bölgelerinde taşımalı eğitime kısmi olarak ara verildi.

Valilik açıklamasında ayrıca, taşımalı eğitime ara verilen ilçe ve köylerde görev yapan engelli ve hamile kamu görevlilerinin 31 Aralık Çarşamba günü idari izinli sayılacağı ifade edildi.

