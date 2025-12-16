Sinop'ta fabrika işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı 1 ölü, 10 yaralı
Sinop'ta fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza saat 16.30 sıralarında Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana geldi. Fabrika işçilerini taşıyan H.A. idaresindeki 57 AAT 889 plakalı servis minibüsü, Boyabat Karacaören Köyü mevkisine geldiği sırada Mustafa Gemici idaresindeki 57 AAB 142 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu otomobil sürücüsü Mustafa Gemici hayatını kaybetti. Minibüs ve araçta bulunan 10 kişi yaralandı. Yaralılar Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.