Sinem Dedetaş CHP seçim sonuçları: 2024 Üsküdar seçim sonuçlarına göre kim önde? Sinem Dedetaş yerel seçim sonuçları
31 Mart 2024 Sinem Dedetaş seçim sonuçları gazetevatan seçim sayfasında. Türkiye yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. İl il, ilçe ilçe seçim sonuçları ve hangi partinin önde olduğu bilgisi ve tüm gelişmeler canlı olarak buradan takip edilecek. İstanbul'un Üsküdar ilçesinde CHP adayı Sinem Dedetaş'nun aldığı oy oranı da merak edilen detaylardan birisi oldu. Peki Üsküdar'ta kim önde? İşte anlık yerel seçim sonuçları 2024
31 Mart 2024 Sinem Dedetaş seçim sonuçları gazetevatan seçim sayfasında. Türkiye yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. İl il, ilçe ilçe seçim sonuçları ve hangi partinin önde olduğu bilgisi ve tüm gelişmeler canlı olarak buradan takip edilecek. İstanbul'un Üsküdar ilçesinde CHP adayı Sinem Dedetaş'nun aldığı oy oranı da merak edilen detaylardan birisi oldu. Peki Üsküdar'ta kim önde? İşte anlık yerel seçim sonuçları 2024
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ÜSKÜDAR'DA KİM ÖNDE?
Yerel seçim sonuçlarına göre Ankara'nın Üsküdar ilçesinde adayların oy oranları henüz belli olmadı. Gazetevatan seçim sayfasında yer alan anlık verileri takip etmek için TIKLAYIN
İSTANBUL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
Abdullah Arli
Adem Bayraktar
Ahmet Birikmen
Ahmet Soytürk
Atakan Bozyayla
Azmi Karamahmutoğlu
Bilen Akpınar
Birol Aydın
Burak Emre Çetin
Burhanettin Aktürk
Cemal Tarancı
Cihan Erdoğanyılmaz
Ekrem İmamoğlu
Emre Berk Hacıgüzeller
Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu
Galip Menteşe
Güven Akıcı
Habip Aksu
Hasan Hüsnü Güner
Hülya Kavuzlu Karaman
Hüseyin Durmaz
Hüseyin Işık
İbrahim Okan Özkan
İdris Şahin
İshak Akbay
Mehmet Altınöz
Mehmet Satuk Buğra Kavuncu
Memet Ali Aydoğmuş
Meral Danış Beştaş
Merve Karataş
Mirhat Tekin Brusk
Muharrem Mutlu
Murat Kurum
Mustafa Aytaş
Nesim Pakır
Ömer Karvan
Orhan Çebi
Orhan Gökdemir
Osman Çelik
Osman Tekin
Ziya İncedere
Yüksel Özden
Yaşar Polat
Vedat Taylan Yıldız
Vedat Öztürk
Umut Çınar
Uğur Etlik
Sena Elest Akıncı
Polat Erdoğan