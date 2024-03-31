Sinem Dedetaş CHP seçim sonuçları: 2024 Üsküdar seçim sonuçlarına göre kim önde? Sinem Dedetaş yerel seçim sonuçları

31 Mart 2024 Sinem Dedetaş seçim sonuçları gazetevatan seçim sayfasında. Türkiye yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. İl il, ilçe ilçe seçim sonuçları ve hangi partinin önde olduğu bilgisi ve tüm gelişmeler canlı olarak buradan takip edilecek. İstanbul'un Üsküdar ilçesinde CHP adayı Sinem Dedetaş'nun aldığı oy oranı da merak edilen detaylardan birisi oldu. Peki Üsküdar'ta kim önde? İşte anlık yerel seçim sonuçları 2024

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ÜSKÜDAR'DA KİM ÖNDE?

Yerel seçim sonuçlarına göre Ankara'nın Üsküdar ilçesinde adayların oy oranları henüz belli olmadı. Gazetevatan seçim sayfasında yer alan anlık verileri takip etmek için TIKLAYIN





İSTANBUL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Abdullah Arli

Adem Bayraktar

Ahmet Birikmen

Ahmet Soytürk

Atakan Bozyayla

Azmi Karamahmutoğlu

Bilen Akpınar

Birol Aydın

Burak Emre Çetin

Burhanettin Aktürk

Cemal Tarancı

Cihan Erdoğanyılmaz

Ekrem İmamoğlu

Emre Berk Hacıgüzeller

Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu

Galip Menteşe

Güven Akıcı

Habip Aksu

Hasan Hüsnü Güner

Hülya Kavuzlu Karaman

Hüseyin Durmaz

Hüseyin Işık

İbrahim Okan Özkan

İdris Şahin

İshak Akbay

Mehmet Altınöz

Mehmet Satuk Buğra Kavuncu

Memet Ali Aydoğmuş

Meral Danış Beştaş

Merve Karataş

Mirhat Tekin Brusk

Muharrem Mutlu

Murat Kurum

Mustafa Aytaş

Nesim Pakır

Ömer Karvan

Orhan Çebi

Orhan Gökdemir

Osman Çelik

Osman Tekin

Ziya İncedere

Yüksel Özden

Yaşar Polat

Vedat Taylan Yıldız

Vedat Öztürk

Umut Çınar

Uğur Etlik

Sena Elest Akıncı

Polat Erdoğan

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