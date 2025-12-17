Sincan'da motosiklet kırmızı ışıkta duran otomobile çarptı: 1 yaralı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
17.12.2025 - 19:10

Kaynak: ANKARA (İHA)

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir motosiklet kırmızı ışıkta duran otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Olay, Cumhuriyet bulvarı Yenikent bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir motosiklet kırmızı ışıkta duran otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Kaza anı bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

