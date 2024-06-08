Sınava giren öğrencinin arkasından okunacak dua! Sınavda başarılı olmak için okunacak dua ve sureler ile kısa, etkili YKS duası

Sınav duası YKS’ye girecek öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Üniversite sınavının her oturumu öncesi etkili sınav duası araştırmasına giren veliler ve öğrenciler için YKS başarı duası derledik. Yıl boyu çalışıp emeklerinin karşılığını almak için ter dökecek adaylar sınavlarının iyi geçmesi için manevi bir güce de ihtiyaç duyuyor. Dualar da bu yoldaki en güçlü araçlardır. İşte YKS için en etkili sınav duası…

YKS SINAV DUASI

Sınavlarda Allah'tan zihin açıklığı dilemek, başarılı olmak için okunacak birçok dua ve Kur'an'ı Kerim'den sureler mevcuttur. Bu dua ve sureleri sizler için şöyle sıralayabiliriz;

Bismillahirrahmanirrahim

"Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâ na`büdü ve iyyâkenesta`în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ".

Sınavlarda başarılı olmak ve heyecanı yenmek için yukarıdaki dua, sınavdan önce sık sık okunması tavsiye edilmektedir.

Kur'an-ı Kerim'in İsra Suresinin 80. Ayeti kerimesi sınavlarda başarılı olmak için okunacak ayetlerden birisidir.

"Vekul rabbi edhilnî mudhale sidkin veahricnî muhrace sidkin vec'al lî min ledunke sultânen nasîra(n)" ( İsra Suresi 80. ayet)

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Türkçe meali: Şöyle dua et: "Rabbim! Benim gireceğim yere doğrulukla girmemi, çıkacağım yerden doğrulukla çıkmamı nasip eyle; yüce katında bana yardımcı bir güç, kuvvetli bir delil ver!"

"İnna fatahna leke fethan mubina" (Fetih Suresi 1. ayet)

Türkçe Meali: "Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik."

Kur'an-ı Kerim'in Taha Suresinin 25, 26, 27 ve 28. Ayeti kerimeleri başarılı olmak için okunacak ayetlerdendir.

"Kâle rabbi-şrah lî sadrî. Veyessir lî emir. Vahlul 'ukdeten min lisânî. Yefkahû kavlî."

Türkçe meali: " Rabbim göğsüme genişlik ver. İşimi kolaylaştır. Dilimin düğümünü çöz. Ta ki, sözümü iyi anlasınlar.

Sınavda başarılı olmak için Kalem Suresi'nin 3,5 ya da 7 kez okunması İslam alimleri tarafından tavsiye edilmektedir.

"Rabbi yessir ve la tu'assir, Rabbi temmim bi'l hayr."

Türkçe Meali: Rabbim, işimi kolaylaştır ve zorlaştırma, Rabbim, işimi hayırla tamamla.

"Allah'ım, senin ilminle başladığım bu yolda, sınavımı kolaylaştır. Beni unutkanlık ve heyecandan koru. Bana öğrendiklerimi hatırlat, bilgimle hareket etmemi sağla. Rızan doğrultusunda başarılı kılmayı nasip eyle. Kendime olan güvenimi arttır, yanılgılardan uzak tut. Karşılaştığım zorlukları aşmamda bana yardımcı ol. Senin rızanı kazanmamı ve hayırlı bir sonuç almayı nasip eyle. Amin."

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