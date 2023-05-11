Sinan Oğan'dan cumhurbaşkanı adaylığından çekileceği iddialarına açıklama

ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Dr. Oğan, adaylıktan çekileceği iddialarına yönelik şu paylaşımı yaptı:

Türk milletinin aziz evlatları, sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Son günlerde bize dönük artan provokasyon duyumları üzerine seçimin son günü herhangi bir olay yaşamak istemedik. O sebeple de bu akşam İstanbul’dayım.

İNCE'YE GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Muharrem İnce’ye geçmiş olsun dileklerini ileten Oğan, "FETÖ metotlarıyla Muharrem İnce’ye dönük bir takım yapılan girişimleri kınadığımı ifade etmek istiyorum. Siyaset maalesef ki Türkiye'de farklı zeminlere çekilmeye çalışılıyor. Bunu ben son derece yanlış buluyorum. Muharrem İnce'nin de bu hadiselerle eş zamanlı olarak yaşamış olduğu sağlık sorunu sebebiyle de kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Türkiye temiz bir siyaset sayfası açmalıdır arkadaşlar. Türkiye'de temiz siyasetin zamanı gelmiştir ve biz artık temiz siyaseti konuşmalıyız. Biz bu ülkeyi nasıl yöneteceğimizi konuşmalıyız. Biz bu ülkeyi yönetirken bizim hangi inançtan, hangi etnik kökenden, hangi özel hayattan geçerek bu günlere geldiğimiz değil, bizim bu ülkeyi nasıl yöneteceğimiz önemli olmalı” diye konuştu.