Muharrem İnce adaylıktan çekildi! Oy pusulası değişecek mi?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 14 Mayıs seçimlerine 3 gün kala cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıkladı.

Kararını düzenlediği basın toplantısıyla duyuran İnce şunları söyledi:

"ADAYLIKTAN ÇEKİLİYORUM, BUNU MEMLEKETİM İÇİN YAPIYORUM"

'Saraydan para aldı çekilemez.' diyenlere sesleniyorum; benim bu kumpaslardan bu sahte dekontlardan, montajlardan korktuğum falan yok. 45 gündür direniyorum zaten. Adaylıktan çekiliyorum, bunu memleketim için yapıyorum.

"ÜÇÜNCÜ BİR KANAL AÇMAYA ÇALIŞTIM, BAŞARAMADIK"

Türkiye'ye üçüncü bir seçenek önerdim, bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık.

"KAYBETTİKLERİNDE SUÇU BİZE ATACAKLAR BAHANELERİ KALMASIN"

Bahaneleri kalmasın yoksa seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar. Hiçbir bahaneleri kalmasın. Memleket Partisi'ne her evden bir oy istiyorum, cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum.''

CUMHURBAŞKANI ADAYI ÇEKİLEBİLİR Mİ? ÇEKİLİRSE NE OLUR?

İYİ Parti’nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, Twitter paylaşımda 14 Mayıs seçimlerine ilişkin “Cumhurbaşkanı adayı çekilirse ne olur?” sorusuna yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı adaylarından birinin seçimden çekilmesi durumunda;

-Oy pusulası değiştirilmez.

-Adayın aldığı oylar geçersiz sayılmaz.

- Çekilen adayın %50+1 alması durumunda ise 2. Turda 2. Aday Ve 3. Aday ikinci tura kalmış kabul edilir ve seçimler iki aday arasında gerçekleşir.

MUHARREM İNCE'YE VERİLEN OYLAR NE OLACAK?

9 Mayıs itibariyle yurt dışı oy verme işlemi sona ererken, adaylıktan çekilen İnce'ye verilen oylar geçerli olacak.

14 Mayıs'ta kullanılacak pusulalarda ise İnce'nin ismi ve fotoğrafı yer alacak, yeni pusula basılmayacak ve aldığı oylar geçerli sayılacak.

İnce, resmi olarak çekilme başvurusu yaparsa 2. tura kalamayacak, seçilse bile mazbatasını alamayacak.