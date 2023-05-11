Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu kasetle geldi, şimdi de bir adayı saf dışı bıraktı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Ankara’nın Sincan ilçesinde düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Biz Sincan'ı çok seviyoruz. Bu ne muhteşem bir ilgi. Altındağ'dan geldik, Pursaklar'dan aynı şekilde. Birbirinden yarış var. Şimdi geldik Sincan'a 135 bin. Maşallah. Sincan Pazar'a gümbür gümbür gidiyor. Sevgili Ankaralılar, Sincanlılar sizleri en kalbi duygularımla, hasretle muhabbetle selamlıyorum. Bugün Ankara bir başka coşkulu. Biz bu millete hizmetkar olmayalım da ne yapalım? Hamdolsun milletimiz de girdiğimiz her mücadelede bizi destekledi. Bay bay Kemal neyle geldi? Kasetle geldi. Şimdi de cumhurbaşkanı adaylarından birini saf dışı bıraktılar. Nasıl bıraktılar? O da yarın bilemediniz cumartesi günü ortaya çıkar. Bunların işi gücü fırıldak.

Terör örgütleriyle beraber olan bay bay Kemal ve avanesini pazar günü sandığa gömüyor muyuz? Sincan'dan öyle bir ses verin ki yankısı Pazar gününe kadar sürsün. Pazar gününe kadar çok çalışmamız lazım. 14 Mayıs demokrasi şölenimiz şimdiden hayırlı olsun. Balkon konuşmasına hazır mıyız? Öyleyse çok çalışalım.

Kendi doğal gazımızı petrolümüzü çıkardık. Terör örgütüyle yürüyen bay bay Kemal'e pazar günü dersini vermek gerekiyor. Toplumun her kesimini destekledik. Sosyal yardım programlarıyla sahipsiz kimseyi bırakmadık.

"ÜLKEMİZİ HEDEFLERİNDEN KOPARMADIK"



Bunlar sadece özet. Bugün cumhuriyetimizin ilk asrını bitirip yeni asra adım atmaya hazırlanırken, Türkiye Yüzyılı'nı konuşabiliyorsak bu sebepledir. Tek parti faşizmi mirası olan darbeyi ülke yönetimine gelme alışkanlığından vazgeçmediler. İdeolojik kavgalarla, milleti birbirine düşürürken kalpleri ürpermedi. Ülkemizi hedeflerinden koparmadık. İşte Ankara belediyesi. 4 yılda ne yaptı. Biz geldiğimizde büyükçe bir havalimanı yoktu. Biz yaptık. Yolu o zamanki büyükşehir belediye başkanı olarak Melih Bey yaptı. Biz eserlerimizle konuştuk. Bunlar ne dedi? Otobüs ücretlerini bedava yapacağız. Traktör vereceğiz dediler. İstanbul, Ankara, İzmir bunu söyledi. Bunların başındaki yalancı. Hepsi birbirine bakıyor. Üzüm üzüme bakarak kararıyor. Milletim bunları yutmayacak, gereğini yapacak. Şehir hastanelerimizi yaptık. İnsanımızın sağlığı bizim için çok önemli. Önce eğitim, sağlık, emniyet, ulaşım, enerji, dış politika, Türkiye olarak adımları attık. Biz yaparız. söz verdiğimiz zaman unutanlardan değiliz. Ankara, Yozgat, Sivas bunu da yaptık mı, yaptık.

"FETÖ YÖNTEMLERİ YİNE İŞ BAŞINDA"



Milletimizle, gece gündüz çalışarak siyasetimizi güçlendirdik. Siz bakmayın meydanlarda atıp tutanlara. Bunların vizyonu burunlarının ucunu göremeyecek kadar sığdır. Eski Türkiye özlemlerinden vazgeçmiyorlar. 2018 seçimlerine eski Türkiye hastalıklarını savunarak gittiler. Şimdi de tefecisi yetmemiş olacak ki, LGBT alarak çıktılar. Bu CHP LGBT'ci mi, HDP LGBT'ci mi, İYİ Parti LGBT'ci mi? Yanlarındaki yavrucuklar hallerinden memnun. AK Parti, MHP, Cumhur İttifakı LGBT'yi semtine sokmaz. Biz ailenin kutsiyetine inanıyoruz. Güçlü aile, güçlü milleti oluşturur. Seçimden sonra değişikliklerle güçlü aileyi milletin oluşumunda en önemli taban olmak üzere anayasa değişikliğiyle bunu halledeceğiz. Bize öyle hırsla saldırıyorlar ki, dün kasetle genel başkanlık koltuğuna getirilenler aynı yöntemle adaylığa atılmak istiyorlar. Bir adayı geri çekilmeye mecbur bıraktılar. FETÖ yöntemleri yine iş başında. Bay bay Kemal sen kasetle geldin biliyoruz. Milletim seni kasetle veya CD'yle inşallah bir yerlere getirmeyecek, aksine bay bay diyecek.

"ANKARA VE TÜRKİYE'DEN REKOR BİR DESTEK BEKLİYORUZ"

Bay Kemal neredesin sen, hangi yoldasın? CHP içindeki Gazi'ye inanlar pazar günü bunun hesabını soracaktır. Ankara'ya yakışanın ne olduğunu sizler biliyorsunuz. Ankara'ya yarım kalan işleri tamamlamak için yola çıkanlara sahip çıkmak yakışır. 14 Mayıs'ta Sincan başta olmak üzere Ankara ve Türkiye'den rekor bir destek bekliyoruz. Sanayisiyle, ticaretiyle Türkiye'nin özeti diyeceğimiz Sincan'ı anlamadan Türkiye'nin kodları çözülemez. Sincan, emeğin kıymetini çok iyi bilir. Sincan, çalışmanın evine ekmek götürmenin kıymetini iyi bilir. Bugün ülkemiz altyapısını kurmuş bir ülke olarak Türkiye Yüzyılı'na yürürken, Sincanlı halkımız haklı olarak ne getireceğini merak ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Şu anda alandaki katılım 100 bin. Bay bay Kemal duysun. Yolların kenarları gümbür gümbürdü. Önceki pazar günü başkent millet bahçesinde ayrı bir destan yazdınız. Ankara'mız çok güçlü bir duruş sergiliyor.

MUHARREM İNCE YORUMU: YOLA DİĞERLERİ İLE DEVAM EDİYORUZ

Ankaralı kardeşlerimin bu kararlılığı bizim de çalışma şevkimizi artırıyor. 2007'de vesayete meydan okurken yaşadığımız duyguları hissettim. Adaylardan bir tanesi adaylıktan çekilmiş. Tabii niye çekildi anlamak mümkün değil. Doğrusu üzüldüm keşke bu yarış sonuna kadar böyle devam etseydi. Biz yola diğerleri ile devam ediyoruz. Önemli olan milletimin vereceği karar.

14 Mayıs, Kılıçdaroğlu'nun bay bay Kemal olacağı gündür. Vesayetçilerden, tefecilerden kurtardığımız Türkiye'ye bunlar ne verebilir. Milletimiz size kendi kaderini teslim etmez.

PKK'lıların, FETÖ'cüleri cezaevinden salma sözüyle birilerine şirin görünebilirsin ama milletim bunu affetmez Kılıçdaroğlu. 51 Kürt kardeşlerimizin ölüm emrini veren Selo'yu kurtarmak için çabalıyorlar. Londra'daki tefecilerden 300 milyar dolar getirecekmiş. Neye göre, kim veriyor bu paraları. Şimdi bir de LGBT çıktı, İstanbul'un belli semtlerinden alkış alabilirsin ama bu milletim bu ülkeyi sana emanet etmez. Güçlü aileler güçlü milleti oluşturur. Bu güçlü millet bu LGBT'cilerden değil, namusu güçlü olanlardan oluşur.

14 Mayıs'ta durmak yok yola devam diyor muyuz? Doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? Türkiye Yüzyılı için hemen şimdi diyor muyuz?

Bizi havayı germekle suçluyorlar. Teröristler neler yapıyor bunu konuşmuyorlar. Milletimiz söz konusu olduğunda kimseyi gözümüz görmez. Çirkinleşen taraf kaybedeceğini anlayan taraftır. Kimi FETÖ usulü kaset ile çirkinleşiyor, kimi dili ile çirkinleşiyor. Yürüttüğümüz her mücadeleyi, her kazanımı milletimiz ile gerçekleştirdik.

Gençlerimiz nasıl bu kadar geniş hayal gücüne sahip oldular? sadece sosyal medya internet yeterli mi? Bizim gerçekleştirdiğimiz yatırım ve kalkınma hamlelerimiz bunu sağlıyor.

76 üniversite vardı, bu üniversite sayısını 208'e çıkardık. Ankara'da 2 tane dev şehir hastanemiz var. Her ikisinin oda sayısı da 4 bin küsür. Bay bay Kemal'in hastanelerinden de memnun musunuz? O hastanelerde ölenler rehin kalıyordu. Senin gidecek yerin yok bay bay Kemal. Bakalım nasıl hesap vereceksin. Türkiye genelinde 850 bin kapasiteli yurtlar yaptık, gençlerimizi asla arka bahçemiz olarak görmedik. Gençlerimizin bizden aldığı bayrağı daha ileri taşıyacaklarından emin olduk. Kendilerine Türkiye Yüzyılı'nı beraber inşa etme teklifinde bulunuyoruz.

Hiç kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden herkesi kucaklıyoruz. Tüm isteklerinin başımızın üstünde yeri var. Tek bir şartımız var; ülkesine milletine değerlerine düşmanlık etmesin.

Nice tuzakları, engelleri aştık. Zaman zaman sorunlar yaşasak da hızla bu sorunları çözerek yükselişe devam ediyoruz. Yıllardır yaptığımız yatırımların sonuçlarını almaya başladık. Savunma sanayindeki projelerimiz katlanarak büyüyor.