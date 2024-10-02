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Sinan Ateş davasında karar açıklandı!

Sinan Ateş davasında Serdar Öktem adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Eray Özyağcı ve Vedat Balkaya ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı.

02.10.2024 - 16:52 |
Sinan Ateş davasında karar açıklandı!

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin Ankara 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 22 sanıklı davada karar açıklandı.

Eray Özyağcı’ya ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve Selman Bozkurt'a yönelik ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan ise 13 yıl hapis cezası verildi.

Vedat Balkaya’ya ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve müşteki Selman Bozkurt'a yönelik ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan ise 13 yıl hapis cezası verildi.

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