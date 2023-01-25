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Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında 3 gözaltı daha

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili soruşturmada 3 kişi daha gözaltına alındı.

25.01.2023 - 13:39 |
Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında 3 gözaltı daha

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, T.D., E.Y. ve S.Ö. hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bunun üzerine şüpheli 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyette işlemleri sürüyor. Soruşturma kapsamında daha önce 15 şüpheli tutuklanmış, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. 

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile geçen yıl 30 Aralık'ta Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısında yaşamını yitirmişti. Saldırıda Bozkurt da omzundan yaralanmıştı.

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