Şimşekler havai fişek gösterilerini aratmadı geceyi gündüze çevirdi
03.10.2026 - 23:56Güncellenme Tarihi:
Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.
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Alanya'da akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağışla birlikte peş peşe çakan şimşekler havai fişek gösterilerini aratmadı. Gökyüzünü aydınlatan şimşekler Alanya Kalesi ve plajlarında etkileyici görüntüler oluşturdu.
Vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydettiği o anlar sosyal medyada kısa sürede en çok izlenen görüntüler arasına girdi.
Meteoroloji, bölgede yağışların aralıklarla devam edeceğini bildirdi.