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Şimşekler havai fişek gösterilerini aratmadı geceyi gündüze çevirdi

03.10.2026 - 23:56Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ANTALYA (İHA)

Şimşekler havai fişek gösterilerini aratmadı geceyi gündüze çevirdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

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Alanya'da akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağışla birlikte peş peşe çakan şimşekler havai fişek gösterilerini aratmadı. Gökyüzünü aydınlatan şimşekler Alanya Kalesi ve plajlarında etkileyici görüntüler oluşturdu.

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Vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydettiği o anlar sosyal medyada kısa sürede en çok izlenen görüntüler arasına girdi.

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Meteoroloji, bölgede yağışların aralıklarla devam edeceğini bildirdi.

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