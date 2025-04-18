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GündemŞimdi de bebeklerin sağlığına göz diktiler! 11 tona yakın sahte mama ele geçirildi
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Şimdi de bebeklerin sağlığına göz diktiler! 11 tona yakın sahte mama ele geçirildi

18.04.2025 - 12:11Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Şimdi de bebeklerin sağlığına göz diktiler! 11 tona yakın sahte mama ele geçirildi

Gaziantep'te bir depoya düzenlenen operasyonda 10 ton 850 kilogram sahte bebek maması ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte bebek maması üretimi yapıldığı bilgisi üzerine Şehitkamil ilçesinde bir depoya operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, piyasaya sürülmeye hazır 10 ton 850 kilogram paketlenmiş sahte bebek maması ele geçirildi.

Sahte ürünlere imha edilmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan E.B., işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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