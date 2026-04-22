Silivri'yi alevler aydınlattı: Her yeri sardı
22.04.2026 - 08:51Güncellenme Tarihi:
İstanbul'un Silivri ilçesinde gecekonduda çıkan yangın her yeri sardı. İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti.
Yangın, saat 22.30 sıralarında Mimarsinan Mahallesi Ümran Sokak'ta meydana geldi. Tek katlı gecekondudan henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek evi sardı. Gecekonduda yaşayan kişiler kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi.
Alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.