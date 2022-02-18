Sıla Şentürk'ü ölüme götüren ihmaller zinciri!

Sıla, Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi’nde okuyordu. Staj eğitimi için ortak bir WhatsApp grubu kurulmuştu. İlk ifadelere göre genç Kız, katili Hüseyin Can Gökçek ile orada tanıştı. Gökçek, Ankara’da yaşıyor, özel bir şirkette çalışıyordu. Bir süre telefonla görüştüğü Sıla’yı geçen yıl 22 Mart’ta Giresun’a gelerek kaçırdı. Şentürk Ailesi’nin şikâyeti üzerine Trabzon’da yakalandı. ‘Çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘çocuğun kaçırılması ve alıkonulması’ suçlarından tutuklandı.

SONRA SERBEST KALDI

25 Mart 2021’de hakkında acil koruma kararı alınan Sıla Şentürk, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na ait Çocuk Sevgi Evi’ne yerleştirildi. 12 Nisan 2021’de ise hakkındaki danışmanlık tedbiri kararı kapsamında ailesinin yanına döndü. Şentürk Ailesi bir süre sonra şikâyetinden de vazgeçti. 1 ay cezaevinde kalan Gökçek, mahkemeye yüzde 50 engelli olduğuna dair sağlık raporu da sunması göz önüne alınarak adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.





SUÇ DOSYASI KABARIK

Aile, bu süreçte kızlarının Gökçek ile nişanlanmasına izin verdi. Ancak Gökçek’in 10 ayrı suçtan sabıkası olduğunun ortaya çıkması üzerine birlikteliğe karşı çıkıldı. Nişanın bozulması üzerine Gökçek, kıza ölüm tehditleri göndermeye başladı. Bu tehditlerin sürmesi üzerine 16 Kasım 2021’de Sıla hakkında ikinci kez acil korunma kararı alınıp yeniden Çocuk Sevgi Evi’ne yerleştirildi. Aile, Gökçek hakkında ‘tehdit’ iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

NİNESİNE BAKSIN DİYE...

Sıla, 7 Aralık’ta ailesi tarafından kısmen felç geçiren işitme ve konuşma engelli babaannesine bakması için devlet korumasından alınarak eve getirildi. 1 yıl devam ettiği okulunu bıraktı. Eğitimini açık lisede sürdürdü. 20 Ocak 2022’de yapılan danışmanlık tedbiri kapsamındaki son görüşmede Sıla ve ailesi tarafından herhangi bir risk ve tehdit tespit edilemedi.

‘ŞİKÂYETTEN VAZGEÇ’

Hüseyin Can Gökçek geçen pazartesi Ankara’dan Giresun’a geldi. Geceyi kent merkezindeki bir otelde geçiren Gökçek, salı sabahı 08.30 sıralarında bir taksi tutup babaannesinin yanında olduğunu öğrendiği Sıla’nın yanına gitti. Erikliman köyü Yalı Mahallesi’ndeki eve gelen Gökçek, kapı zilini çaldı. Sıla, açtığı kapıda karşısında Gökçek ile karşılaştı. İkili arasında nişan atma meselesi ve ailenin tehdit iddiasıyla suç duyurusu bulunmasından dolayı tartışma çıktı. İddiaya göre, Gökçek, genç kızdan şikâyetini geri çekmesini istedi. Sıla, “Şikâyetimden vazgeçmeyeceğim” deyince Gökçek, yöneldiği mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile genç kızın boğazını kesti.

İLK UÇAK İÇİN BİLET ALDI

Olaydan sonra yeniden taksi çağıran Gökçek, Ordu-Giresun Havalimanı’na gitti. Buradan Ankara’ya kalkacak ilk uçak için bilet aldığı sırada polis ekiplerince yakalandı. Susma hakkını kullandığı öğrenilen Gökçek, dün sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında çelik yelek giydirilerek adliyeye getirildi.

BAKANLIK TAKİBİ BIRAKTI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan da dün cinayetle ilgili açıklama yapıldı, şöyle denildi: “Sanığın mahkemeye yüzde 50 oranında engelli olduğuna dair rapor ibraz etmesi ve Sıla Şentürk’ün şikâyetini geri çekmesi üzerine Hüseyin Can Göçek mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmiştir. Bunun üzerine baba, Sıla Şentürk’ün kurum bakımına alınmasını talep etmiştir. 16 Kasım 2021 tarihinde savcılık kararı ile kız çocuğu Sıla Şentürk hakkında ikinci kez acil korunma kararı alınarak yeniden bakanlığımıza bağlı bir kuruluşta korumaya alınmıştır. İlerleyen süreçte Sıla Şentürk yeniden Hüseyin Can Göçek’ten şikâyetçi olmuş ve ailesi yanına dönmek istemiştir. Aile de çocukları Sıla Şentürk’ü teslim alma talebinde bulunmuştur. 07 Aralık 2021 tarihinde danışmanlık tedbiri kararının devam etmesi kaydıyla kız çocuğu ailesi yanına dönmüştür. 20 Ocak 2022 tarihinde danışmanlık tedbiri kapsamında yapılan en son görüşmede, çocuk veya ailesi tarafından herhangi bir risk ve tehdit durumundan bahsedilmemiş ve bu yönde bir başvuruda bulunulmamıştır.”

DAVANIN TAKİPÇİSİYİZ

Yaşanan cinayetin ardından bakanlık uzmanlarının, aile ile rehberlik ve psikososyal destek çalışmalarına başladığı bildirilerek, 21 yaşındaki failin durumu ile ilgili hukuki sürecin bakanlık tarafından takip edildiği ve caninin mümkün olan en ağır cezayı alması için davaya müdahil olunacağı kaydedildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sıla’nın katledilmesi Türkiye’yi isyan ettirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olayla ilgili soruşturma başlattıklarını açıklarken, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ “Sıla cinayetinin yakın takipçisi olacağım” dedi.

SILA’YA VEDA

Sıla Şentürk dün son yolcuğuna uğurlandı. Sıla’nın cenazesi Giresun Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından sabah saatlerinde alınarak Erikliman köyündeki evinin önüne getirildi. Burada helallik alınmasının ardından cenaze, Yalı Mahallesi Camisi’ne götürüldü. Genç kızın annesi Asiye ve babası Bekir Şentürk cenazede güçlükle ayakta durdu. Baba Bekir Şentürk, taziyeleri kabul ederken anne Asiye Şentürk kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Sıla Şentürk aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenazeye katılan Giresun Valisi Enver Ünlü, “Ben de bir kız babasıyım; bunun son olmasını istiyorum” dedi.