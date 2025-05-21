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Siirt'ten güzel haber geldi! Bıttım sabunu tescillendi

21.05.2025 - 13:40Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Siirt'ten güzel haber geldi! Bıttım sabunu tescillendi

Siirt'te bıttım sabunu, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret ile tescillendi.

Siirt'te geleneksel yöntemlerle üretilen doğal yapısı ve benzersiz aromasıyla öne çıkan "Siirt Bıttım Sabunu", Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret ile tescillendi.

BITTIM SABUNU FAYDALARI NELER?

Ciltteki ölü hücreleri temizleme, cildi nemlendirme, sivilce, egzama ve kaşıntı gibi cilt sorunlarını gidermeye yardımcı olması bıttım sabununun faydalarındandır.

Bıttım sabunu faydaları şu şekildedir:

Egzama, mantar, sedef hastalığı ve yara gibi cilt sorunlarına iyi gelir

Deriyi yağ ve toksinlerden arındırıp tıkalı gözeneklerin açılmasını sağlar

Antiseptik özelliği ile mikrop öldürücüdür

Sivilce, akne gibi cilt lekelerini azaltır

Kepek oluşumunu engeller

Bıttım sabunu cildi nemlendirir ve yumuşatır

Cilt yaşlanmasını yavaşlatmaya yardımcı olur

Saç dökülmesini önleyebilir

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