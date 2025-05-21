Siirt'ten güzel haber geldi! Bıttım sabunu tescillendi
Siirt'te bıttım sabunu, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret ile tescillendi.
Siirt'te geleneksel yöntemlerle üretilen doğal yapısı ve benzersiz aromasıyla öne çıkan "Siirt Bıttım Sabunu", Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret ile tescillendi.
BITTIM SABUNU FAYDALARI NELER?
Ciltteki ölü hücreleri temizleme, cildi nemlendirme, sivilce, egzama ve kaşıntı gibi cilt sorunlarını gidermeye yardımcı olması bıttım sabununun faydalarındandır.
Bıttım sabunu faydaları şu şekildedir:
Egzama, mantar, sedef hastalığı ve yara gibi cilt sorunlarına iyi gelir
Deriyi yağ ve toksinlerden arındırıp tıkalı gözeneklerin açılmasını sağlar
Antiseptik özelliği ile mikrop öldürücüdür
Sivilce, akne gibi cilt lekelerini azaltır
Kepek oluşumunu engeller
Bıttım sabunu cildi nemlendirir ve yumuşatır
Cilt yaşlanmasını yavaşlatmaya yardımcı olur
Saç dökülmesini önleyebilir