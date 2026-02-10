Siirt'te yerel kalkınma hamlesi: 2,6 milyar TL yatırım! 8 proje değerlendirildi

Haberin Devamı

Siirt Valiliği ev sahipliğinde Yerel Kalkınma Hamlesi kapsamında toplam 2,6 milyar TL yatırıma sahip 8 proje değerlendirilerek, DİKA bölgesinde yer alan 4 il için 16 yatırım başlığı karara bağlandı.

Toplantıda konuşan Vali Dr. Kemal Kızılkaya, toplantının, bölgesel kalkınma adına önemli bir kilometre taşı olacağına inandıklarını söyledi. Vali Kızılkaya, 2025 yılında başlatılan Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında, toplam yatırım büyüklüğü 2,6 milyar TL olan 8 projeye dair değerlendirmelerin yapılacağını belirterek, "Bu projeler, bölgesel kalkınmamıza önemli katkılar sağlamakta olup, özel sektörün bu alandaki yerini güçlendirmeyi hedeflemektedir. 2026 yılı için belirlediğimiz yatırım konuları ise, yerel kalkınma hamlemizin daha da güçlenmesine katkı sağlayacak niteliktedir. Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında Siirt için, dört yıldız ve üzeri konaklama tesisi, asgari bin küçükbaş entegre et ve/veya süt hayvancılığı yatırımı, asgari 2 bin ton sert kabuklu meyve (Siirt fıstığı) ürünleri lisanslı depo, entegre bal ve arı ürünleri üretimi (bal paketleme, arı sütü, polen, propolis vb. yenilikçi arı ürünleri üretimi) konuları, öncelikli yatırım konuları olarak belirlenmiştir" dedi.



Vali Kızılkaya: "Kalkınan bir Siirt ve bölge inşa etme hedefiyle yolumuza devam edeceğiz"

Bu yatırımların, Siirt'in kalkınmasında stratejik öneme sahip olduğunu aktaran Vali Kızılkaya, "İlimizin hem ekonomik hem de sosyal yapısında önemli iyileşmeler sağlayacaktır. Yatırımcılarımızı Siirt'e yatırım yapmaya davet ediyor, bu fırsatların değerlendirileceği bir dönemin başladığını vurgulamak istiyorum. Ayrıca, Dicle Kalkınma Ajansı'nın 2026 yılı teması "Anadoludakiler" olarak belirlenmiştir. Bu girişim, bölgesel kültürel mirasımızı koruyarak, sürdürülebilir üretim ve yerel ekonomi ile kalkınmayı teşvik etmeyi amaçlamaktadır. "Anadoludakiler" teması, bereketin, birikimin ve becerinin birleştiği yöresel ürünlerimizin korunmasını, üretiminin devamlılığını ve ulusal ile uluslararası arenada tanıtımını hedeflemektedir. Bu kapsamda, DİKA olarak bölgedeki yöresel ürünlerin tescil ve tanıtım çalışmalarına özel bir önem vereceğiz. Bunun yanında, Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi (SO GREEN) kapsamında mevcut işletmelere yönelik başvuru süreci tamamlanmış olup, 104 başvuru alınmıştır. Bu projeler, bölgedeki mevcut işletmelerin çevresel sürdürülebilirliğini artırmayı hedeflemekte olup, ekonomimize yeşil dönüşüm alanında önemli bir katkı sağlamaktadır. Ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) 2026 yılı için teklif toplama dönemi başlamış olup, kamu kurumları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları başvurularını yapmaya davet edilmektedir. Siirt ve bölgemiz için büyük bir potansiyel barındıran bu projelerin hayata geçirilmesi, yerel kalkınmayı hızlandıracak ve bölgesel kalkınma konusunda önemli bir örnek teşkil edecektir. Tüm bu süreçlerde iş birliği ve katkılarınızı çok kıymetli buluyor, desteklerinizi bekliyoruz. Hep birlikte daha güçlü, kalkınan bir Siirt ve bölge inşa etme hedefiyle yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Toplantıya, Batman Valisi Ekrem Canalp, DİKA Genel Sekreteri Aykut Aniç ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.