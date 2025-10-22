Siirt’te üretimin kalbine asfalt serildi! Tarımı canlandırdı, arıcılığa nefes oldu

GAZETE VATAN ANA SAYFA
22.10.2025 - 09:35

Kaynak: İHA

Siirt’te 11 bin 900 metre yol ve 18 bin 158 ton biümlü sıcak asfalt (BSK) serimi yapılarak yol çizgi çalışmaları tamamlandı.

Pervari ilçesinin Gürzova ve Yukarıbalcılar köyleri güzergahında toplam 11 bin 900 metre yol ve 18 bin 158 ton Bitümlü Sıcak Asfalt (BSK) serimi ile yol çizgi çalışmaları tamamlanarak, bölgedeki ulaşım ağı güçlendirildi.

Siirt Valiliği İl Özel İdaresi, kendi imkanlarıyla ve verimlilik anlayışıyla, kırsalda konforlu ulaşımı sağlamak ve bölge halkının yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

