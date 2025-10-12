Siirt'te start verildi! İki ilçeyi yakından ilgilendiriyor, ulaşım süresi kısalacak
Siirt ile Kurtalan arasında planlanan tren hattı projesinde çalışmalar hız kazandı. Kurtalan kömür sahasında altyapı ve güzergah düzenlemeleri devam ederken, projenin ulaşımı kolaylaştırarak bölge ekonomisini canlandırması bekleniyor.
Siirt ile Kurtalan arasında planlanan tren projesinde, Kurtalan kömür sahasında hazırlık çalışmalarına başladı.
Proje kapsamında altyapı düzenlemeleri ve hat güzergahı çalışmaları devam ederken, bölgede hareketlilik arttı.
Kurtalan Belediyesi Zabıta Müdürü Seyfettin Ceylan, proje sahasını ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Yetkililerden detaylı bilgi alan Ceylan, projenin son durumu ve ilerleyişi hakkında bilgi aldı. Siirt-Kurtalan Tren Projesi tamamlandığında iki ilçe arasındaki ulaşım süresini önemli ölçüde kısaltarak bölge ekonomisine katkı sağlamasının beklendiği bildirildi.