GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemSiirt'te seferberlik ilan edildi: Yollarda çalışma devam ediyor
HaberlerGündem Haberleri Siirt'te seferberlik ilan edildi: Yollarda çalışma devam ediyor

Siirt'te seferberlik ilan edildi: Yollarda çalışma devam ediyor

14.12.2025 - 10:30Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
Siirt'te seferberlik ilan edildi: Yollarda çalışma devam ediyor

Siirt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ana cadde ve sokaklarda asfalt ile parke taşı yol bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kent genelinde devam eden altyapı ve doğalgaz çalışmaları ile yoğun yağışlar sonrasında oluşan yol aşınmaları, çukurlar ve arıza müdahaleleri nedeniyle meydana gelen deformasyonların giderilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar, belirlenen program çerçevesinde titizlikle yürütülüyor. Yapılan saha incelemeleri sonucunda tespit edilen yol bozulmalarına karşı asfalt ve parke taşı bakım-onarım çalışmaları, şehir geneline yayılacak şekilde eş zamanlı olarak devam ediyor. Çalışmalar kapsamında asfalt yüzeylerde oluşan çukurlar ve deformasyonlar giderilerek yolların daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.
Gerçekleştirilen asfalt ve parke taşı döşeme çalışmalarıyla sürücülerin ve yayaların ulaşımda daha rahat ve güvenli bir şekilde hareket etmeleri sağlanırken, şehir içi trafik akışında yaşanabilecek olumsuzlukların en aza indirilmesi amaçlanıyor.

Güncel Haberler

Dr. Mehmet Kasapoğlu: Mesele mevzuat değil, hayatın kendisi!
#Gündem

Dr. Mehmet Kasapoğlu: Mesele mevzuat değil, hayatın kendisi!

Antalya'da eşini ve küçük kızını kesti, cinayeti ablasına izletti! Unuttuğu detay sonu oldu
#Gündem

Antalya'da eşini ve küçük kızını kesti, cinayeti ablasına izletti! Unuttuğu detay sonu oldu

Kentte 2.5 gündür bir damla su yok! Marketlerde içme suyu kalmadı
#Gündem

Kentte 2.5 gündür bir damla su yok! Marketlerde içme suyu kalmadı