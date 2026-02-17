GAZETE VATAN ANA SAYFA
Siirt’te otomobil ile halk otobüsü çarpıştı

17.02.2026 - 21:11Güncellenme Tarihi:

Kaynak: SİİRT (İHA)

Siirt’te otomobil ile halk otobüsünün çarpıştığı kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Afetevleri Mahallesi Kurtalan Caddesi’nde otomobil ile halk otobüsü çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

