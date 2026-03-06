Siirt'te devrilen otomobil hurdaya döndü

GAZETE VATAN ANA SAYFA
06.03.2026 - 20:34

Kaynak: SİİRT (İHA)

Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobilin yol kenarına devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kurtalan-Batman karayolu Şenköy mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarına devrildi. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada biri bebek 3 kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

