Siirt'te devrilen otomobil hurdaya döndü

Edinilen bilgilere göre, Kurtalan-Batman karayolu Şenköy mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarına devrildi. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada biri bebek 3 kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.