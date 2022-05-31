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Siirt merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 14 gözaltı!

Siirt merkezli 6 ilde polisin, FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik, eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 82 bin 700 TL, 250 dolar ve üzerinde geçersiz ibaresi bulunan 2 adet 1 dolar ele geçirildi.

31.05.2022 - 19:38 | | Turan KOYUNCU/SİİRT, (DHA)
Siirt merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 14 gözaltı!

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında 14 şüphelinin, örgütün güncel yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Siirt, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Hatay ve Van'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 82 bin 700 TL, 250 doları ve üzerinde geçersiz ibaresi bulunan 2 adet 1 dolar ile çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.

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