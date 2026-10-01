Sigara içenlere kötü haber: Paket başına 20 TL alınacak!

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Hazırlanan 25 maddelik kanun teklifi taslağında, “Sağlıklı Hayata Katkı Fonu” kurulması ve bazı tütün ve gıda ürünlerinden katkı payı alınması öngörülüyor.

Taslağa göre paketli tütün ürünlerinden paket başına 20 lira, paketsiz tütünden ise kilogram başına 100 lira katkı payı alınması planlanıyor. Türkiye’de yıllık sigara tüketiminin yaklaşık 5,5 milyar paket seviyesinde olduğu dikkate alındığında, yalnızca tütün ürünlerinden fona yıllık yaklaşık 110 milyar liralık kaynak sağlanabileceği hesaplanıyor.

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KAPSAMA ALINACAK

Fonun finansman kaynaklarının yalnızca tütün ürünleriyle sınırlı tutulmaması planlanıyor. Taslakta, sağlık açısından olumsuz etkileri bulunan bazı gıda ve içecek gruplarına da katkı payı getirilmesi öngörülüyor.

Buna göre şekerli içeceklerden, içerdikleri şeker miktarına göre 100 mililitre başına 5 liraya kadar katkı payı alınması gündemde. Aşırı tüketiminin sınırlandırılması hedeflenen bazı atıştırmalıklar için ise satış fiyatının yüzde 20’sine kadar katkı payı uygulanması planlanıyor.

MECLİS SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 25 maddelik taslak üzerinde AK Parti grubunda teknik değerlendirmelerin yapılması bekleniyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından teklifin son şeklinin verilerek TBMM Başkanlığına sunulması planlanıyor.

Düzenlemenin ekim veya kasım aylarında Meclis gündemine taşınması ve yasalaşması hedefleniyor. Ancak taslak aşamasındaki düzenlemenin Meclis'e sunulmasıyla birlikte maddelerde değişiklik yapılabileceği belirtiliyor.