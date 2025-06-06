Sıfır Atık Projesi ile 74.5 milyon ton atık ekonomiye kazandırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2017’de başlatılan “Sıfır Atık Projesi” kapsamında 7 yılda 74.5 milyon ton atık ekonomiye geri kazandırıldı ve yaklaşık 256 milyar lira tasarruf sağlandı. AA muhabirinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Emine Erdoğan’ın himayelerinde, Bakanlıkça 2017’de başlatılan “Sıfır Atık Projesi”, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkları kontrol altına alma, gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir dünya bırakma amacını taşıyor. Projenin başlangıcından bu yana Türkiye, Sıfır Atık Hareketi ile 7 yılda çevreden enerjiye, sera gazı salınımından depolama alanına kadar pek çok alanda tasarruf sağlayarak hem ekonomiye hem de geleceğe yatırım yaptı.

Bu kapsamda 2017’de yüzde 13 olan geri kazanım oranı, 2024 itibarıyla yüzde 36.08’e ulaştı. Bu oranın yıl sonuna kadar yüzde 60’a çıkarılması hedefleniyor. Sıfır Atık Projesi ile bugüne kadar 32.5 milyon ton kağıt-karton, 9.1 milyon ton plastik, 3.1 milyon ton cam, 6.4 milyon ton metal, 23.4 milyon ton organik ve diğer geri dönüştürülebilir atık olmak üzere toplam 74.5 milyon ton atık ekonomiye kazandırıldı.

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Böylece 10 milyon hanenin yıllık elektrik tüketimine denk tasarruf, 10 şehir hastanesi ya da 500’den fazla okul inşa edilebilecek büyüklükte kaynak, yüz binlerce kişiye istihdam sağlayacak iş gücü ortaya kondu ve yaklaşık 256 milyar lira tasarruf sağlandı.

İkinci aşamaya geçildi

Öte yandan Emine Erdoğan’ın himayelerinde, 10 Haziran 2019’da başlatılan “Sıfır Atık Mavi Hareketi” kapsamında 28 kıyı ilinde sürdürülen çalışmalarla deniz yüzeyi, kıyı şeridi ve deniz tabanında kapsamlı temizlik faaliyetleri yürütülüyor. 5 yıllık uygulama döneminde denizlerden 245 bin ton çöp toplandı. 6 Ocak 2025 itibarıyla devreye giren ikinci 5 yıllık plan çerçevesinde, sadece ilk 5 ayda denizlerden 30 bin tona yakın atık çıkarıldı.

Tek yürek mücadele

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından Dünya Çevre Günü nedeniyle paylaşımda bulunarak, plastik kirliliğine ve Sıfır Atık hareketinin önemine dikkat çekti. Emine Erdoğan mesajında “Farkında mıyız?” diye sorarak, her yıl 11 milyon ton plastiğin nehirlere, denizlere ulaştığını belirtti. Önlem alınmazsa yakın gelecekte çevreye sızan plastik miktarının yüzde 50 artacağına işaret etti, Plastik kirliliğine karşı tek yürek mücadele edelim” dedi. Erdoğan, bayram dolayısıyla yayımladığı mesajda ise “Müslüman topraklarında süregelen acıların dinmesi, kan ve gözyaşının yerini barışa ve huzura bırakması için sesimizi ve dualarımızı birleştirme günüdür. Dünyayı zalimliğe dur demeye, insanlığın ortak vicdanında buluşmaya davet ediyorum” ifadesini kullandı.