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Şiddetli fırtına birçok deniz seferini iptal etti

07.02.2025 - 08:59Güncellenme Tarihi:
Şiddetli fırtına birçok deniz seferini iptal etti

Marmara Bölgesi'nde etkili olan elverişsiz hava koşulları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) bazı seferlerini iptal etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Şubat'ta sabah saatlerinden itibaren Marmara Denizi'nde fırtına uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Elverişsiz hava koşulları nedeniyle BUDO tarafından bazı seferler iptal edildi.

İptal edilen seferler şu şekilde:

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

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