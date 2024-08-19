Sıcaktan bunalan vatandaşlar çareyi çeşme başında buldu

Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasındaki Gaziantep'te termometreler 40 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar çeşme başlarında ellerini ve yüzlerini yıkayarak serinlemeye çalıştı. Vatandaşlar, işleri olmadıkça sıcak havalarda dışarı çıkmadıklarını söyledi.



“SICAK HAVALAR BİZİ ÇOK ETKİLİYOR”

Sıcaktan bunalan vatandaş Seyit Ahmet Ayata, “Hava çok sıcak. Yaşlılar bu havalara dayanamıyor. Bende bir yaşlı olarak sıcak havalarda çok zorlanıyorum. Sıcak havalar bizi çok etkiliyor. Sık sık ellerimizi yüzümüzü yıkıyoruz” dedi.



“SICAK HAVALARDA GENELLİKLE EVDE OTURUYORUZ”

Diğer vatandaşlar ise “Sıcak havlarda genellikle evde oturuyoruz. Dışarıya işimiz olmadıkça çıkmıyoruz. Ellilimizi yüzümüzü sık sık yıkıyoruz. Zaman zaman başımızı da yıkadığımız oluyor” diye konuştu.