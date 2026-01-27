Sıcaklık çok sert düşecek! İstanbul'a kar tekrar geliyor: Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi
Türkiye genelinde 1 haftadır süren lodos ve yağışlı hava yerini dondurucu soğuklara bırakıyor. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul dahil birçok il için tarih vererek kar uyarısı yaptı. Peki kar ne zaman yağacak? İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 24 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı verirken hafta sonuna doğru sıcaklıkların düşeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen Batı bölgelerimizde hafta sonuna kadar sürecek olan bu sağanak yağışlı döngünün, Cumartesi gecesi itibarıyla yerini kuzeyden gelecek olan soğuk hava dalgasına bırakacağını ve İstanbul dahil birçok ilimizde yeniden kar yağışının görüleceğini açıkladı.
İSTANBUL'A KAR TEKRAR GELİYOR
Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tekrar kar geliyor" diyerek şu ifadeleri kullandı;
"1 haftadır Akdeniz üzerinden gelen meteorolojik sistemler ile lodos etkili oldu. Bu hafta sonuna kadar yağmurla birlikte batıda etkisini sürdürecek. Hafta sonu sistemler kuzeyden gelmeye başlayarak sıcaklıkları hissedilir derecede düşürecek. Pazar Trakya ve Karadeniz bölgesinin İç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Pazar gecesi ve pazartesi İstanbul dahil Marmara ve Anadolu'da kar görülebilir." ifadelerini kullandı.