GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemSıcaklık çok sert düşecek! İstanbul'a kar tekrar geliyor: Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi
HaberlerGündem Haberleri Sıcaklık çok sert düşecek! İstanbul'a kar tekrar geliyor: Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi

Sıcaklık çok sert düşecek! İstanbul'a kar tekrar geliyor: Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi

27.01.2026 - 09:51Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca
Bengül Arıca
Sıcaklık çok sert düşecek! İstanbul'a kar tekrar geliyor: Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi

Türkiye genelinde 1 haftadır süren lodos ve yağışlı hava yerini dondurucu soğuklara bırakıyor. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul dahil birçok il için tarih vererek kar uyarısı yaptı. Peki kar ne zaman yağacak? İşte detaylar...

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 24 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı verirken hafta sonuna doğru sıcaklıkların düşeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen Batı bölgelerimizde hafta sonuna kadar sürecek olan bu sağanak yağışlı döngünün, Cumartesi gecesi itibarıyla yerini kuzeyden gelecek olan soğuk hava dalgasına bırakacağını ve İstanbul dahil birçok ilimizde yeniden kar yağışının görüleceğini açıkladı.

Sıcaklık çok sert düşecek İstanbula kar tekrar geliyor: Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi

İSTANBUL'A KAR TEKRAR GELİYOR

Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tekrar kar geliyor" diyerek şu ifadeleri kullandı;

"1 haftadır Akdeniz üzerinden gelen meteorolojik sistemler ile lodos etkili oldu. Bu hafta sonuna kadar yağmurla birlikte batıda etkisini sürdürecek. Hafta sonu sistemler kuzeyden gelmeye başlayarak sıcaklıkları hissedilir derecede düşürecek. Pazar Trakya ve Karadeniz bölgesinin İç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Pazar gecesi ve pazartesi İstanbul dahil Marmara ve Anadolu'da kar görülebilir." ifadelerini kullandı.

 

Güncel Haberler

10. Ulusal Antarktika Bilim Seferi başladı! Bakan Kacır: 17 kişilik ekip İstanbul’dan Beyaz Kıta’ya doğru yola çıktı
#Gündem

10. Ulusal Antarktika Bilim Seferi başladı! Bakan Kacır: 17 kişilik ekip İstanbul’dan Beyaz Kıta’ya doğru yola çıktı

Sıcaklık çok sert düşecek! İstanbul'a kar tekrar geliyor: Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi
#Gündem

Sıcaklık çok sert düşecek! İstanbul'a kar tekrar geliyor: Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi

Mersin'de lavaş çetesine operasyon! Lavaşta tekelleşme isteği çeteleşmeye sebep oldu: İşte olayın perde arkası
#Gündem

Mersin'de lavaş çetesine operasyon! Lavaşta tekelleşme isteği çeteleşmeye sebep oldu: İşte olayın perde arkası