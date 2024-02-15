KiÅŸiler, bulunduklarÄ± ortamlarÄ±n ya da alanlarÄ±n sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶lÃ§mek iÃ§in birbirinden farklÄ± bazÄ± yÃ¶ntemlere baÅŸvurmaktadÄ±r. Bu nedenle de sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n birimi merak edilir. SÄ±caklÄ±k ortam ya da alanlarda derece Ã¼zerinden Ã¶lÃ§Ã¼lmektedir. SÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n Ã¶lÃ§Ã¼lmesi iÃ§in ise genellikle termometre kullanÄ±lÄ±r.

GÃ¼nden gÃ¼ne farklÄ± termometre modelleri Ã¼retildikÃ§e sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n Ã¶lÃ§Ã¼lmesi de daha kolay ve hÄ±zlÄ± bir hal almaktadÄ±r. Derece arttÄ±kÃ§a sÄ±caklÄ±k da doÄŸru orantÄ±lÄ± olarak artÄ±ÅŸ gÃ¶sterir. Derecenin artÄ± olarak yÃ¼kselmesi sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ±, eksi olarak azalmasÄ± ise sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶sterir.

Termometre genelde direkt olarak dereceyi gÃ¶sterir ve Ã¼zerinde yazan dereceye gÃ¶re sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n ne kadar olduÄŸunu anlayabilirsiniz. SÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n deÄŸerini dereceyi okuyarak rahat bir ÅŸekilde Ã¶ÄŸrenebilirsiniz. SÄ±caklÄ±k birimi UluslararasÄ± birim sistemine gÃ¶re Kelvin olarak belirlenmiÅŸtir ve kÄ±saca K olarak gÃ¶sterilir.Â

SÄ±caklÄ±k Ne Ä°le Ã–lÃ§Ã¼lÃ¼r, SembolÃ¼ Nedir?

Mevcut konumun, ortamÄ±n ya da alanlarÄ±n sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± nasÄ±l Ã¶lÃ§Ã¼lÃ¼r birÃ§ok kiÅŸi tarafÄ±ndan merak edilen konulardandÄ±r. SÄ±caklÄ±ÄŸÄ± derece olarak Ã¶lÃ§mek iÃ§in mutlaka bir termometre olmasÄ± gerekir. KiÅŸiler sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± Ã¶lÃ§mek iÃ§in bir termometreye ihtiyaÃ§ duyarlar. Termometre ile her ortamÄ±n sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ± derece aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶lÃ§mek mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r.

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Termometrelerin farklÄ± Ã§eÅŸitleri ve modelleri olsa da tÃ¼mÃ¼nÃ¼n Ã§alÄ±ÅŸma prensibi aynÄ± olduÄŸundan sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenmek kolaydÄ±r. Termometreler genellikle bulunan ortamÄ±n sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ± derece olarak Ã¶lÃ§mek iÃ§in kullanÄ±lÄ±r. Belirli bir zaman aralÄ±ÄŸÄ±nda ortamÄ±n sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde termometre ile Ã¶ÄŸrenilebilir.

Fakat hÄ±zlÄ± ve anlÄ±k bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± zaman bazÄ± durumlarda termometrenin yanlÄ±ÅŸ sonuÃ§lar vermesi olasÄ±dÄ±r. Bu nedenle bir sÃ¼re beklemek ortamÄ±n sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ± daha doÄŸru bir ÅŸekilde Ã¶ÄŸrenmeyi saÄŸlar. SÄ±caklÄ±k, termometre ile Ã¶lÃ§Ã¼lÃ¼r ve bu da T ile gÃ¶sterilir. SÄ±caklÄ±k, uluslararasÄ± birim sistemine gÃ¶re ise Kelvin yani kÄ±saca K olarak gÃ¶sterilir.Â

SÄ±caklÄ±k Birimleri Nelerdir?

SÄ±caklÄ±k dendiÄŸi zaman her ne kadar genelde santigrat akla gelse de farklÄ± sÄ±caklÄ±k birimleri de vardÄ±r. SÄ±caklÄ±k birimleri ÅŸu ÅŸekildedir:

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Kelvin: UluslararasÄ± birimler sistemine gÃ¶re temel sÄ±caklÄ±k birimi Kelvin'dir. Kelvin bir birim olarak ilk kez 1848 senesinde Willian Thomson tarafÄ±ndan ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r.

Santigrat: SÄ±caklÄ±k iÃ§in Ã¼retilmiÅŸ bir birimdir ve kÄ±saca C ile gÃ¶sterilir. Ä°lk kez 1742 senesinde Ä°sveÃ§li Anders Celsius tarafÄ±ndan Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r.

Fahrenhayt: KÄ±saca F ile gÃ¶sterilir ve ilk kez HollandalÄ± Gabriel Fahrenheit tarafÄ±ndan 1724 yÄ±lÄ±nda tanÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r

SÄ±caklÄ±k Nedir?

SÄ±caklÄ±k, bir sistemin ne kadar sÄ±cak ya da soÄŸuk olduÄŸunu gÃ¶steren Ã¶lÃ§Ã¼nÃ¼n ismidir. IsÄ±dan farklÄ± olarak sÄ±caklÄ±k, bir sistemin durumunu anlatmaktadÄ±r. Herhangi bir sistemin Ä±sÄ±sÄ±ndan bahsedilmez fakat sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±ndan bahsedilir.

SÄ±caklÄ±k, sistemin kendi tanecikleri ve ortalama kinetik enerjisi ile iliÅŸkilidir. SÄ±caklÄ±k artÄ±nca taneciklerin kinetik enerjisi de artar ve sonucunda tanecikler daha hÄ±zlÄ± hareket ederler. AzaldÄ±ÄŸÄ±nda ise taneciklerin hÄ±zÄ± azalÄ±r ve daha yavaÅŸ hareket ederler.

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