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Sıcak havaların korkulu rüyası sahneye çıktı: Erzincan'da "sarıkız" görüldü!

20.07.2026 - 09:01Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Sıcak havaların korkulu rüyası sahneye çıktı: Erzincan'da "sarıkız" görüldü!

Erzincan'da hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte halk arasında "Sarıkız" olarak bilinen solifug görüldü.

Merkeze bağlı Karaağan Mahallesi'nde bir dükkanın önünde görülen canlı, çevrede kısa süreli tedirginliğe neden oldu.
Dükkan sahibi Kenan Mutlu, sabah iş yerini açtıktan sonra temizlik yaptığı sırada Sarıkız'ı fark ettiğini söyledi.

İlk anda korktuğunu belirten Mutlu, "İlk gördüğümde çok korktum. Daha sonra hareketsiz olduğunu ve ölü olduğunu fark ettim. Dükkânın önünden uzaklaştırdım." dedi.

Sıcak havalarda daha sık görülebilen ve halk arasında "Sarıkız örümceği" olarak adlandırılan canlı, aslında örümcek değil, Solifugae takımına ait bir eklembacaklıdır. Güçlü çene yapısıyla böcekler, akrepler, küçük kertenkeleler ve benzeri canlılarla beslenir. Genellikle geceleri aktif olan bu canlılar ışıktan kaçınır.

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