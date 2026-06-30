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Sıcak hava dalgasına rağmen Batman'da 4 metrelik karla mücadele sürüyor

30.06.2026 - 23:42Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BATMAN (İHA)

Sıcak hava dalgasına rağmen Batman'da 4 metrelik karla mücadele sürüyor

Yurt genelinde etkisini sürdüren sıcak hava dalgasına rağmen Batman'ın Sason ilçesindeki 2 bin 978 rakımlı Mereto Dağında karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Yer yer 4 metreyi aşan kar kütleleri nedeniyle ekipler zorlu şartlarda çalışmalarını sürdürürken, o anlar dronla görüntülendi.

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İl Özel İdaresi ekipleri, Mereto Dağı yolunu ulaşıma açmak için yoğun mesai harcıyor. Kış aylarında yoğun kar yağışı, tipi ve çığ nedeniyle ulaşıma kapanan güzergahta yürütülen çalışmalarda, dik yamaçlar ve metrelerce yüksekliğindeki kar kütleleri ekiplerin işini zorlaştırıyor. Doğaseverlerin, yaylacıların ve kültür turlarının ilgi gösterdiği Mereto Dağı yolunda yer yer kar kalınlığı 4 metreyi aşarken, yolun büyük bölümü ulaşıma açıldı. Ekipler, geriye kalan yaklaşık 2 kilometrelik bölümde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yolun yaklaşık bir hafta içerisinde tamamen ulaşıma açılmasının hedeflendiğini belirtti.

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Mereto Dağı'nın zirvesinde bulunan Meryem Ana Kilisesini ziyaret etmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin, yolun açılmasıyla birlikte bölgeye gelmesi bekleniyor. Serin havası, eşsiz doğası ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Mereto Dağının yaz sezonunda çok sayıda ziyaretçiyi ağırlaması öngörülüyor.

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