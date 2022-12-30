GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri SGK'dan son dakika EYT açıklaması: Yoğunluk nedeniyle süre uzatıldı
ABONE OL

SGK'dan son dakika EYT açıklaması: Yoğunluk nedeniyle süre uzatıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) EYT başvuruları için SGK merkezlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle il müdürlükleri ve SGK merkezlerinde cumartesi günü de mesainin devam edeceğini duyurdu.

30.12.2022 - 09:38 |
SGK'dan son dakika EYT açıklaması: Yoğunluk nedeniyle süre uzatıldı

SGK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimize yapılan borçlanma başvurularının yoğunluğu göz önünde bulundurularak vatandaşlarımızın borçlanma başvurularının alınması adına tüm Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimiz 31/12/2022 günü (Cumartesi) 09:00-12:00 ve 13:00-17:00 saatleri arasında Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimize yapılan borçlanma başvurularının yoğunluğu göz önünde bulundurularak vatandaşlarımızın borçlanma başvurularının alınması adına tüm Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimiz 31/12/2022 günü (Cumartesi) 09:00-12:00 ve 13:00-17:00 saatleri arasında hizmet verecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

GÜNCEL HABERLER

Eşine şantaj yapanı öldüren sanığa verilen cezaya itiraz

Eşine şantaj yapanı öldüren sanığa verilen cezaya itiraz

Çalışanlara güzel haber! Yemek ve yol parası ücretlerinde büyük artış

Çalışanlara güzel haber! Yemek ve yol parası ücretlerinde büyük artış

Elektrik tarifelerinde indirim! EPDK duyurdu

Elektrik tarifelerinde indirim! EPDK duyurdu