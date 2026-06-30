SGK'dan 52 maddelik dev paket: İlaç listeleri sil baştan! Kanser tedavisi geri ödemeye alındı

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Türkiye'deki yüksek sezaryen oranlarını sismik bir hızla düşürmeyi ve doğal doğumu desteklemeyi hedefleyen bakanlık, tıp literatüründe SSVD olarak bilinen "Sezaryen Sonrası Vajinal Doğum" işlemini ilk kez resmi kodlarla SGK'nın hizmet başı ve tanıya dayalı işlem puan listelerine ekledi. Hastanın geçmiş sezaryen hikayesinin epikriz raporunda milimetrik olarak belgelenmesi şartıyla, bu doğum yöntemi için hastanelere ve hekimlere yüksek işlem puanları tanımlandı.

PROSTAT KANSERİNE "ACTİNYUM-225" KALKANI: DEV MALİYET DEVLET GÜVENCESİNDE

Kanser hastaları ve yakınları için sarsılmaz bir umut ışığı arayan SGK, ileri evre (kastrasyona dirençli metastatik) prostat kanseri tedavisinde çığır açan yenilikçi "Actinyum-225 işaretli PSMA" yöntemini devlet destekli geri ödeme kapsamına aldı. Astronomik bir maliyete sahip olan bu nükleer tıp işlemi, suiistimallerin önüne geçilmesi amacıyla sadece üçüncü basamak resmi hastanelerde (üniversite ve eğitim-araştırma hastaneleri) uygulanabilecek. Tedavi lojistiğinden yararlanabilmek için hastaların standart akıllı ilaç ve kemoterapilere yanıtsız kalmış olması ile nükleer tıp ve tıbbi onkoloji uzmanlarının yer aldığı 3 imzalı heyet raporu şart koşulacak.

SOLUNUM HASTALARINA SIKI TAKİP: 5 GÜN DEVAMSIZLIK YAPANIN HAKKI YANACAK

KOAH, astım ve akciğer nakli bekleyen kronik hastaların "Pulmoner Rehabilitasyon Tedavisi" lojistiği suistimalleri engellemek adına sil baştan düzenlendi. Son bir yıl içinde en fazla 30 seans olarak sınırlandırılan bu hayati tedavi, tıbbi gerekçe sunulması halinde kamu hastanelerinde ek 30 seans daha uzatılabilecek. Ancak yeni sismik kurallara göre; sağlık kurulu raporu çıktıktan sonra 15 gün içinde tedaviye başlanması ve mücbir sebepler dışında seanslara 5 iş gününden fazla ara verilmemesi gerekiyor. Ayrıca teşhiste modernizasyon adına "Ekshale NO testi" ile "Kardiyopulmoner egzersiz testi" de SGK listesine dahil edildi.

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YURT DIŞI İLAÇ LİSTESİNDE TEMİZLİK: FİRDAPSE ÇIKTI, MUADİLİ GİRDİ

Maliyet-etkinlik lojistiğini masaya yatıran komisyon, nadir bir kas hastalığında kullanılan yüksek maliyetli Firdapse isimli ilacı listeden çıkarırken, yerine aynı etken maddeye sahip muadili Amifampridine’i 870 Avro fiyatla listeye dahil etti. Büyüme hormonu tedavisinde kritik olan Increlex’in fiyatı 620 Avro'dan 680 Avro'ya yükseltildi. SMA hastalarının adeta saniyeleri sayarak beklediği Risdiplam (Evrysdi) ve Nusinersen Sodium etken maddeli ilaçların kullanım ilkeleri de daha erişilebilir kılınacak şekilde yeniden revize edildi.

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EVDE SAĞLIK VE AMELİYAT KİTLERİNE MİLİMETRİK DÜZENLEME

Yeni kararlar kapsamında, evde sağlık hizmeti alan yatalak ve yaşlı vatandaşların diş tedavisi bedellerinin SGK tarafından nasıl faturalandırılacağı net bir hukuki güvenceye bağlandı. Kalp pilleri ve kritik ameliyat kateterlerinin fiyatları enflasyonist baskıya karşı güncellenirken, omurga cerrahisinde hayati önem taşıyan "Kifoplasti Kitleri"nin içeriği yeniden tanımlandı ve standart dışı bazı eski malzemeler geri ödeme dışı bırakıldı.