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SGK borcu olan 6 belediyeye haciz!

SGK borcu olan İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Adana ve Şişli Belediyesi'ne haciz işlemi başlatıldı

16.12.2024 - 14:50 |
SGK borcu olan 6 belediyeye haciz!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı SGK borçları dolayısıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin ve Adana büyükşehir belediyeleriyle Şişli belediyesine haciz işlemi başlattı.

Geçtiğimiz hafta Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'a belediyelerin SGK borçları ile ilgili de talimat vermişti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediyelerin SGK borçları ile ilgili toplantıda bulunan Bakan Işıkhan'a "Sayın Bakan kendilerini bu konuda çok daha kararlı bir şekilde silkelemende fayda var" demişti. Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları şöyleydi;

Açık artırma usulüyle asgari ücret açıklayan muhalefeti de ülke ve millet hayrına bir iş yapacaklarsa SGK'ya olan birikmiş borçlarını ödemeye onları davet ediyorum.

 SGK borçları nedeniyle İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Adana ve Şişli belediyelerine haciz işlemi başlatıldı.

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